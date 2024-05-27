فنانة تحتفل مع طليقها بعيد ميلاد ابنتهما وياسمين صبري جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريم سامي

شاركت الفنانة ريم سامي جمهور أحدث ظهور لها عبر موقع "انستجرام" بعد مرور أسبوع من زواجها، مرتدية فستان باللون الأبيض.

ميرنا جميل

تألقت الفنانة ميرنا جميل وظهرت بفستان طويل عصري أبيض اللون، عبر حسابها على موقع "انستجرام".

راندا عبد السلام

تألقت الفنانة راندا عبد السلام وشاركت جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت مرتدية فستان كلاسيكي باللون الأبيض.

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها أحدث ظهور لها، مرتدية فستان جريء باللون الأبيض، أثناء حضورها أحد سباقات السيارات في فرنسا "فورمولا 1".

أيتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر موقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة هادئة ومميزة.



هنا شيحة

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهور بأحدث ظهور لها عبر "انستجرام"، ظهرت بملامح هادئة وفاتنة.

ياسمين جمال

نشرت الفنانة ياسمين جمال صورًا جديدة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، أثناء قضاء عطلة الصيف على البحر.

دانا الحلاني

احتفلت دانا ابنة المطرب عاصي الحلاني وكوليت بخطوبتها من آلان سعد داخل أحدى شواطئ المدن الإسبانية، في أجواء رومانسية، بحضور الأصدقاء وأفراد من العائلة.

سارة ناجي

شاركت الفنانة سارة ناجي جمهورها أحدث ظهور لها من داخل سيارتها، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

بسمة بوسيل

احتفلت المطربة بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتها أمايا بمشاركة طليقها المطرب تامر حسني، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام".