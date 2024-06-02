أحمد فهمي يكشف عن بوستر "عصابة الماكس" قبل عرضه في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد فهمي عن البوستر الرسمي لفيلم "عصابة الماكس" ترويجًا واستعدادًا لعرضه بموسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

ونشر "فهمي" البوستر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام"، وعلق: "استنوني في فيلم عصابة الماكس، فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية".

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، يتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، ويشارك ببطولة الفيلم الفنان أحمد فهمي، روبي، محمد أسامة، حاتم صلاح، لبلبة، أحمد فهيم، تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

يذكر أن أحمد فهمي شارك كضيف شرف بعدد من الأعمال ما بين السينمائية والتلفزيونية منها مسلسل "جولة أخيرة" بطولة الفنان أحمد السقا وعرض مطلع العام الجاري، إلى جانب فيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف وعرض في بموسم أفلام عيد الفطر الماضي.

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