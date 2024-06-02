هالة صدقي تحتفل بعيد ميلادها وتكشف سبب اختفائها عن مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة هالة صدقي بعيد ميلادها، ونشرت مقطع فيديو أوضحت خلاله تلقيها العديد من الهدايا بهذه المناسبة، ووجهت الشكر لكل جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "هالة" مقطع الفيديو وظهرت خلالها وهي تحتفل وسط البالونات، وعلقت: "عدت سنة، سنة كان نصها الأولاني حلو أوي كله نجاحات وكله جوائز وكله حب وكله حاجات حلوة أوي، النص التاني من 1 يناير صدامات بقى سرقات حاجات كتيرة مش عايزة أضايقكوا بيها ولكن اتصدمت في ناس كتير".

واستكملت: "عشان كده يمكن كنت مختفية وبحب أظهر وأنا كويسة عشان أديكوا طاقة إيجابية وانا مكانش عندي أي طاقة إيجابية، أدعو لي السنة دي تعدي وتبقى كويسة الحمد لله الستر والصحة والرضا فقط، بشكر كل بعتلي بالونات واللي باعتلي ورد واللي باعتلي جاتوهات وحاجات كتيرة لطيفة جدًا بجد حبكم ده هو اللي بيقويني هو ده أنبوبة الأكسجين بتاعتي بشكركم جدًا".

وشاركت الفنانة هالة صدقي خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال ما بين السينمائية والتليفزيونية وحتى المسرحية، إذعرض لها مسلسل "جعفر العمدة" بموسم دراما رمضان 2023 وحقق لها نجاحًا فاق كل التوقعات، إلى جانب مسرحية "صوابع زينب" التي تم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض"، كما عرض لها مطلع العام الجاري فيلم "الملكة" وشاركها البطولة نخبة من النجوم.

اقرأ أيضا:

خالد يوسف: "حين ميسرة" نقل جزء بسيط من الواقع.. وأرفض اتهام السينما بنشر البلطجة

"ليلة النكد".. 5 من نجوم الأغنية العربية يجتمعون بالكويت ٢٠ يونيو