بمشاركة سعوديّة، حسين فهمي يحتفل بإنطلاق تصوير فيلمه الجديد 

إحتفل الممثل المصري، حسين فهمي، بإنطلاق أول أيام تصوير فيلمه الجديد “قصر الباشا” من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

بهذه المناسبة، نشر “فهمي” عبر صفحته الرسمية على “انسغرام” صورة جمعته بأبطال وصنّاع العمل أثناء تقطيع قالب الحلوى إحتفالاً ببدء تصوير الفيلم، وعلّق: “بداية تصوير فيلم قصر “الباشا” من إنتاج الاء لاشين مع الصديق احمد حاتم والزميل المخرج محمد بكير ومدير التصوير احمد زيتون، في إستديوهات مدينة الفنون بالهرم”.

تضم قائمة أبطال “قصر الباشا” العديد من الممثلين أبرزهم: حسين فهمي، أحمد حاتم، مايان السيد، صدقي صخر، محمد القس، نبيل عيسى، أحمد فهيم، حمزة العيلي، نانسي صلاح، والممثلة السعودية سمية رضا، والممثل السعودي محمد القس، هيثم زيدان وآخرون.

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آخر أعمال حسين فهمي فيلم “الإسكندراني” الذي شارك في بطولته الى جانب عدد من الممثلين أبرزهم: أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف..