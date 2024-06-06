شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده في جلسة تصوير بأفكار مثيرة للجدل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة فيفى عبده، لجلسة تصوير خارج المألوف لصالح مجلة بلاستيك البصرية، و ظهرت فيفى عبده بشكل مختلف و بطريقة شعر جديدة و بملابس سوداء، و ملابس باللون " البينك"، وشاركت فيفى جمهورها بصور عبر حسابها على إنستجرام، و جاءت أغلب التعليقات متعجبة من شكل فيفى في جلسة التصوير.



فيفى عبده



فيفى عبده



فيفى عبده



فيفى عبده

تتفاعل النجمة فيفي عبده مع جمهورها على طريقتها الخاصة من حين لآخر، وتواصل تفاعلها عبر نشر بوستات وفيديوهات وصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بعضها لقطات من أعمالها السابقة والآخر لقطات لها جديدة تظهر فيها من رحلاتها.

وآخر أعمال فيفى عبده مسلسل "يا أنا يا أنتى" بطولة فيفى عبده، سمية الخشاب، سهر الصايغ، محمود الجندى، حجاج عبد العظيم، رحاب الجمل، سامح الصريطى، وفاء سالم، رانيا محمود ياسين، أحلام الجريتلى، عزة مجاهد، نيرة عارف، ليلى عز العرب، ندا عادل، امانى كمال، سامى مغاورى، صفاء جلال، كريم الحسينى، عفاف رشاد، ضياء الميرغنى وتأليف فتحى الجندى وإخراج ياسر زايد.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى، حول صراع بين الفتاة الأرستقراطية سهوكة المدللة باسم سوسو (سمية الخشاب)، والسيدة الشعبية البسيطة والذكية دواهي والمدللة باسم دودو فيفي عبده، اللتان تدفعهما الظروف للنصب والاحتيال، واتخاذ هويتي سيدتين أرستقراطيتين باسمي قسمت هانم، وأرزاق هانم.



