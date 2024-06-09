ميرنا وليد - بيروت - يحيط بالفنانة فايا يونان جمهور كبير مُحب، جمهور حقيقي وفي لها، غنّت فأبهرت الجميع بصوتها وأدائها، فحفلاتها تحظى بإقبال واسع لأنها فنانة تمتلك موهبة مميزة وصلت الى كل العالم العربي.
كما ان فايا يونان دخلت الى مجال التمثيل من خلال مسلسل تاج الذي عرض في شهر رمضان الماضي الى جانب الممثلين تيم حسن وبسام كوسا، وفعلا كانت فايا على قدر المسؤولية وأحبها الجمهور.
فايا يونان احيت حفلا مميزا في لبنان، أبهرت كل الحضور وقدمت باقة من أجمل اغنياتها.
موقع الخليج 365 التقى بفايا يونان وأجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن الحفل، اصداء مسلسل تاج، ماذا قال لها المنتج صادق الصباح؟ وغيرها من المواضيع
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- فايا يونان تشعل الأجواء بحفلها..هل خافت من الوقوف أمام تيم حسن؟ وهذه رسالة صادق الصباح لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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