هنا الزاهد متألقة بفستان أسود بالغ الأناقة.. شـ ـاهدوا

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية هنا الزاهد الأنظار كعادتها بإطلالتها بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي يوم ليل الجمعة الماضي.



وإخترت هنا الزاهد فستاناً باللون الأسود، جاء بتصميم الـ strapless مع شكل قلب من الأمام، طويل وضيق، ومعه كمين من الدانتيل، من تصميم L’ATELIER DE MIA.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدل على كتفها وطبقت ماكياج ناعم للغاية يليق بجمالها.

وعلى الصعيد الفني، تشارك هنا الزاهد في فيلم "ري ستارت"، مع الفنان المصري تامر حسني.

وفيلم "ري ستارت" من بطولة عدد من الممثلين، أبرزهم: تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، سيد أسامة، وآخرين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.