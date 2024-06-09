ميرنا وليد - بيروت - أصدر الديوان الملكي الهاشمي عبر موقعه الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي، صورة رسمية للملك والملكة رانيا العبدالله التي بمناسبة احتفال المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي ويوم جلوس الملك عبدالله الثاني وتنصيبه رسمياً ملكاً للأردن الذي وافق يوم 9 يونيو عام 1999. وارتدت الملكة فستاناً طويلاً وبسيطاً باللون الأسود واضافت الوشاح الملكي مع ميداليات ذهبية واختارت مع الاطلالة التاج العربي الذي صُمم لها خصيصاً من الفرنسي يان سيكار بطلب من الملك عبد الله الثاني لها وهو مرصع بالألماس وزيّن بعبارة "العظمة لله".

كانت هذه تفاصيل خبر الملكة رانيا تتألق بـ تاج "العظمة لله" خلال الاحتفال باليوبيل الفضي للعاهل الأردني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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