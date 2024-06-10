ساعات يد فاخرة وثمينة.. إليكم أجمل اختيارات الفنانات والممثلات العرب لإطلالة أنيقة

ميرنا وليد - بيروت - تكمل النساء عادة إطلالتها بمجوهرات وأكسسوارات لافتة تضفي أناقة على مظهرهن. وتعتبر الساعة من الأكسسوارات البارزة التي تختارها معظم النساء وتنسقها مع ملابسها، وخاصة الفنانات والمشاهير العرب، اللواتي تنتقين أجمل الساعات وأفخرها.

وتزينت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي في إحدى إطلالاتها بساعة يد من الذهب الأصفر المرصّع بالماس، الياقوت، الجمشت، والزمرّد ويصل سعرها إلى الـ 455,000$.

أما الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، فاختارت ساعة يد من علامة Harry Winston، مصنوعة من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراط، ومرصعة بـ٣٥ قطعة من الألماس، ويبلغ سعر ساعة شيرين، بحسب الأسواق ومواقع بيعها، 54000 دولار أميركي.

وكانت ملكة جمال لبنان لعام 2000 ساندرا رزق قد استعرضت ساعة يدها الباهظة الثمن من علامة "Rolex"، جاءت باللون الذهبي اللامع، وصل سعرها إلى 50,152 دولار.

وفي إطلالة أخرى، اختارت ساندرا رزق ساعة يد أخرى من شركة Audemars Piguet العالمية، يبلغ سعرها 160,125 دولار.

واختارت الممثلة المصرية دينا الشربيني ساعة يد مميزة للغاية من حيث التصميم والسعر، إذ تزينت بساعة من دار Audemars Piguet، من طراز Royal Oak Offshore Chronograph، مزينة بماسات صغيرة، وسوار باللون البنفسجي، ويصل سعرها بحسب موقع البيع، إلى 29 ألف و300 دولار.

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