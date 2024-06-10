جيسي عبدو تتألق بإطلالة فاخرة تحبس الأنفاس

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو متابعيها، مجموعة صور لأحدث إطلالاتها، ظهرت فيها بفستان ساحر.

وخطفت جيسي الأنظار بفستانها الأبيض، الذي اختارته من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2024 من توقيبع المصمم رامي سلمون.

جاء الفستان بتصميم أنيق باللون الأبض، ومزين بالكامل بالترتر وحبيبات اللؤلؤ والخرز اللامع، والذي أضفى فخامة على الفستان.

وتميز الفستان بقصة ضيفة تعانق الجسد، مع فتحة جانبية طويلة كشفت عن ساقها، كما أنه محدد الخصر وبنمط "الأوف شولدر"، وجاء الكمين رفيعين على شكل خيوط مزينة باللؤلؤ وموصلة من الخلف بالرقبة، على شكل علامة X عند الظهر وجاءت مثل عقد عريض عند الرقبة.

وأكملت جيسي غطلالتها بحقيبة يد صغيرة باللون الفضي من علامة "Chanel" وانتعلت حذاء بكعب عال وباللون نفسه، وتزينت بمجوهرات من الماس.

ومن الناحي الجمالية، تركت جيسي شعرها منسدلا بطريقة ملساء على كتفيها، وطبقت مكياجا ناعما أبرز ملامحها الجميلة.



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