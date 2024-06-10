خاص - يارا بو منصف : هدفي من الأساس كان إظهار مواهبي وأرغب بالتمثيل مع قصي خولي

ميرنا وليد - بيروت - يارا بو منصف هي صانعة محتوى على وسائل التواصل الإجتماعي، حققت شهرة واسعة منذ بدايتها في هذا المجال، بفضل مواهبها المتعددة وجمالها اللافت. إنطلقت يارا في عالم الشهرة، بعد أن قدمت محتوى فريداً من نوعه، وتميزت بمقاطع الفيديو الهادفة، التي ترغب في إيصال رسالة عبرها.

حازت يارا لقب الوصيفة الثانية لملكة جمال لبنان 2018، كما شاركت بفيلم "ولا غلطة" من بطولة الفنان اللبناني زياد برجي، وأبرزت بالفيلم موهبتها في التمثيل، عدا عن الأفلام القصيرة التي أنتجتها وكتبتها ومثلت فيها.

لم تقتصر موهبة يارا على التمثيل وصناعة المحتوى، فهي تتميز بصوت جميل لفت المستمعين، وبأداء رائع بالغناء أكسبها شهرة أوسع.

وكان لموقع الفن هذه المقابلة مع يارا بو منصف، والتي تحدثت فيها عن مسيرتها الفنية، وكشفت لنا عن خططها.

ممثلة ومغنية ووصيفة ثانية لملكة جمال لبنان وصانعة محتوى، أي لقب يعبّر عنكِ بالأكثر؟

أنا ممثلة ومغنية ووصيفة ثانية لملكة جمال لبنان وصانعة محتوى وعالمة، لكني أعتبر أن لقب "صانعة المحتوى" هو أكثر ما يعبر عني.

هل ساعدكِ جمالكِ على تحقيق الشهرة التي وصلتِ إليها؟

ساعدني جمالي على تحقيق الشهرة، إلا أنه لم يكن السبب الأساسي والأهم فيها، فالأهم كان التخطيط والعمل والتنسيق.. الجمال يساعد طبعاً، إلا أنه لا يكفي وحده.

كيف بدأتِ في مجال السوشيال ميديا، وهل كان هذا هدفكِ من الأساس؟

بدأت بمجال السوشيال ميديا عن طريق "تيك توك"، بنشر محتوى طريف، ثم طورت نفسي، لأصل إلى المكان الذي أنا فيه اليوم، هذا كان هدفي من الأساس، إذ كنت أرغب بأن أظهر مواهبي إلى الناس، سواء في الغناء، أو التمثيل أو الكتابة، وبكل شيء أقدمه على السوشيال ميديا، الذي أعتبره المكان الأفضل، الذي أستطيع أن أظهر فيه مواهبي، وأكسب من خلاله أشخاصاً يحبوني ويتابعوني.

قلتِ إن السوشيال ميديا هي عمل، هل تعتبرينها عملاً دائماً؟

السوشيال ميديا هي عمل بالفعل، لكن لا أعرف إن كانت ستستمر في المستقبل أو لا، لكني أعتبرها عملاً دائماً، وبنفس الوقت أحضر نفسي لكل الإحتمالات، فلدي شهادة في "علوم الحياة"، كما أني حائزة على شهادتَي ماستر في إختصاصي الذي درسته بالجامعة، وهو "تشخيص جزيئي"، وبعد 4 سنوات من وجودي على السوشيال ميديا وتقديمي المحتوى، قررت أن أدرس اختصاص "Digital Marketing" بجامعة في سويسرا، وهو الإختصاص الذي أعمل فيه حالياً، وذلك لأنني أمتلك خبرة 4 سنوات في هذا المجال، فقررت أن أطور معلوماتي، وأتعلم أكثر.

تحبين التمثيل، وشاركتِ بفيلم "ولا غلطة" مع الفنان زياد برجي، هل قُدمت لكِ عروض للتمثيل بعد هذا العمل؟

أحب التمثيل، وقُدمت لي الكثير من العروض بعد دوري في فيلم "ولا غلطة"، لكني لم أقبل حتى الآن بأي عرض، لأنني أنتظر الدور الذي سيضيف قيمة كبيرة على مسيرتي المهنية، ومسيرتي بالتمثيل التي لا زلت في بدايتها، فأنا أمثل بأفلام قصيرة من كتابتي وإنتاجي، لذلك أحب كثيراً أن أتطور في هذا المجال، وأن أتعامل مع الكثير من الممثلين والمخرجين والمنتجين في لبنان والعالم العربي، ومنهم نادين لبكي ونادين نسيب نجيم وقصي خولي.

هل ستطورين نفسكِ في مجال الغناء وتصدرين أغنية خاصة بكِ؟ ومن الفنان الذي ترغبين أن تشاركيه في "ديو" غنائي؟

أرغب في تطوير نفسي بعالم الغناء، لأن الجمهور أحبني بهذا المجال، وإن شاء الله سأصدر أغنية خاصة لي كجزء من هذا المحتوى، وإذا أعجب الناس بموهبتي هذه، سأطور نفسي أكثر، وأدخل مجال الغناء.

أرغب بالغناء مع الكثير من الفنانين، وأنا أعمل حالياً على عدد من الأغاني الديو للسوشيال ميديا، وإن شاء الله سأتطور، وأصل لأغني مع مطربين وفنانين كبار.

غنيتِ مع الفنان فادي فتال، وأُعجب الناس بنظراته لكِ، والتي وصفوها بـ"نظرات حب"، ما تعليقكِ؟

نشرت العديد من مقاطع الفيديو لي مع فادي فتال، غنينا فيها سوياً، ولاقت ردة فعل وأصداء كبيرة، وكانت هذه الفيديوهات للتمثيل فقط، إذ إننا رتبنا الأغاني بطريقة جاءت كحوار مع بعضنا البعض، لكنها أعجبت المشاهدين بشكل كبير، والتعليقات عن نظرات فادي، هي دليل على أن المتابعين إقتنعوا بتمثيلنا وأحبوا أداءنا، وردة الفعل هذه أعجبتني كثيراً.