إطلالة أنيقة للغاية للأميرة رجوة في الأشهر الأخيرة من حملها- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت المملكة الهاشمية الأردنية باليوبيل الفضي للملك عبد الله الثاني.



ولهذه المناسبة، إختارت الأميرة رجوة الحسين، إطلالة أنيقة للغاية راعت حملها بطفلها الأول، وأبرزت جمالها، من توقيع المصمّمة السعودية هنيدة صيرفي.

الفستان تصميمه ملكي، باللون الأحمر القاتم، مع تطريز باللون الذهبي، طويل، ومؤلف من قطعتين، تداخلت فيه أقمشة الحرير والموسلين، وجاء منسدلاً وواسعاً عند البطن، مع تطريزات يدوية عند الرقبة، ومرفقاً بكاب فخم، تم تطريزه بالأشكال والأنماط التقليدية والتراثية.

وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لزواجهما، أصدر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين، أول صور رسمية لسموها، وتألقت بفستان أحمر مطوي طويل، وظهرت ملامح الحمل المتقدمة عليها، اذ بدا بطنها منتفخاً بشكل واضح للغاية، أما ملامحها فلم تتغير كثيراً. وكان الثنائي قد أعلن في عيد الفطر، أنما سيستقبلان طفلهما الأول في صيف 2024، الا انهما لم يذكرا إن كان جنس الطفل الملكي المنتظر ذكراً أو أنثى، وتركا الموضوع مفاجأة للمحبين وللشعب الأردني الذي ينتظر ولادة هذا الطفل بفارغ الصبر.