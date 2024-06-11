إليكم سعر حذاء ديمي مور ذي الأصابع الذهبية

ميرنا وليد - بيروت - بالنسبة للعديد من النساء، كلما تقدمنَ في السن، حافظنَ أكثر على خزانة ملابسهن، لكن النجمة العالمية ديمي مور تحتفل بالعقد السادس من عمرها، من خلال الظهور لأول مرة بمظهر أكثر جرأة، إذ إنها أطلت وهي تنتعل حذاءً رياضياً بقيمة 1200 جنيه إسترليني، فيه بصمات أصابع مطلية بالذهب، بحسب صحيفة ديلي مايل البريطانية.



وقامت المرأة البالغة من العمر 61 عاماً، بإنتعال حذاء Schiaparelli Trompe L'Oeil الرياضي، الذي صنع بأصابع ذهبية، وأسدلت شعرها الأسود على شكل أمواج.

من ناحية أخرى، تم تصنيع ملابس مور البيضاء بالكامل من قبل العلامة الإيطالية Schiaparelli، التي أشادت بأسلوبها "السريالي" الذي ارتدته نجمات، من بينهن تايلور سويفت وزندايا وأديل.