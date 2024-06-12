خاص بالفيديو- "الفن" في عرض فيلم تجاري..وهذا ما قاله مجدي مشموشي وإلسا زغيب وميشال حوراني وهادي فخر الدين

ميرنا وليد - بيروت - إنطلق عرض فيلم تجاري في صالات السينما في لبنان، بحضور العديد من الممثلين، نذكر الممثل مجدي مشموشي، ملك جمال لبنان السابق والممثل هادي فخر الدين، الممثلة إلسا زغيب، الممثل ميشال حوراني، المخرج والمنتج مهدي قنديل، الكاتب أحمد خطاب، مدير إدارة الإنتاج إسماعيل نصوح، الممثلة ديان أبي علام، الممثلان إياد وأبو إياد، الناشط على مواقع التواصل والممثل علي إتحاد والممثل يوسف الأتات.



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