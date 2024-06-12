ميرنا وليد - بيروت - إنطلق عرض فيلم تجاري في صالات السينما في لبنان، بحضور العديد من الممثلين، نذكر الممثل مجدي مشموشي، ملك جمال لبنان السابق والممثل هادي فخر الدين، الممثلة إلسا زغيب، الممثل ميشال حوراني، المخرج والمنتج مهدي قنديل، الكاتب أحمد خطاب، مدير إدارة الإنتاج إسماعيل نصوح، الممثلة ديان أبي علام، الممثلان إياد وأبو إياد، الناشط على مواقع التواصل والممثل علي إتحاد والممثل يوسف الأتات.
موقع الخليج 365 تواجد في هذا الحدث، وقد أجرينا تقريرا ضم الأسماء التي ذكرناها.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- "الفن" في عرض فيلم تجاري..وهذا ما قاله مجدي مشموشي وإلسا زغيب وميشال حوراني وهادي فخر الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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