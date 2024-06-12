ميرنا وليد - بيروت - إختارت الفنانة الإماراتية بلقيس تنسيقاً رائعاً وساحراً باللون الأحمر، لأحدث إطلالاتها من فينيسيا في إيطاليا.

وقد شاركت بلقيس الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بجامبسوت باللون الأحمر من "Max Mara"، نسقه لها خبير المظهر اللبناني سيدريك حداد.

الجامبسوت طويل وبكم عريض، لوك كلاسيكي محدد عند الخصر، ويحمل أيضاً الكثير من الأناقة بلونه القوي. كما نسقت بلقيس مع إطلالتها مجوهرات من "Messika Paris"، أضافت على الإطلالة رونقاً خاصاً.

وردت بلقيس شعرها بالكامل عن وجهها بتسريحة الـ Wet look، وطبقت ماكياجاً ترابياً يليق بجمال ملامح وجهها.

كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس ساحرة بإطلالة حمراء من إيطاليا.. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.