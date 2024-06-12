حضور سينمائي كبير بنادى السينما المستقلة للمركز القومي للسينما

ياسر رشاد - القاهرة -

وسط حضور جماهيري وسينمائى كبير أقيمت مساء أمس فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة الذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش بسينما الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

حيث حضر فعاليات النادي عدد كبير من السينمائيين من بينهم المخرج خالد يوسف والمخرج أشرف فايق إلي جانب صناع الأفلام التي تم عرضها بالنادي

حيث تم عرض كلاً من الفيلم الروائى القصير : فرصة تانية إخراج إبرام سمير والذي يتناول قصة علاء الذى لم يستسلم بعد ضياع فرصة عمره حتى يحقق حلمه ويقرر ان يثبت لنفسة وللاخرين بقدرتة على الوصول الى هدفة .

والفيلم الروائى القصير : اثنين ونصف إخراج /عصام حيضر والذي يتناول قصة شاب يقضى وقت مع حبيبته فى منزله ولكن الأمورلاتحقق بالشكل المألوف

وفيلم روائى قصير : بقعة سودة إخراج : احمد شمس والذي يتناول قصة شاب يدخل فى صراع نفسى مع ذاته عندما يتم توجية سؤال له من احدى الفتيات التى اعجب بها عن عمله.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائي أحمد عسر المشرف الفني علي النادي حيث تم خلالها مناقشة الافلام مع صُناعها والجمهور.