أناقة ياسمين صبري بالأسود تحبس الأنفاس

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها، من العاصمة اليونانية أثينا، حيث تقضي إجازتها الصيفية.



واستعرضت ياسمين أناقتها البالغة بالأسود، إذ إرتدت فستاناً طويلاً وبقصة ضيقة تعانق الجسد، وجاء بكتف واحدة، مع وردة في الوسط تزين منطقة الصدر، من تصميم "balmain"، وانتعلت حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود.

وتركت ياسمين صبري شعرها منسدلاً على كتفيها مع تموجات بسيطة، وطبقت مكياجاً قوياً أبرز عينيها بشكل لافت، وارتكز على الألوان البرونزية، وتزينت ياسمين صبري بمجوهرات ماسية أنيقة.



