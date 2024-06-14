كيفن سبيسي يعلن إفلاسه باكياً: سأبيع بيتي ولا أعلم أين سأعيش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: ظهر نجم هوليوود الأمريكي كفين سبيسي مكسورا وباكيا عن مسيرته الفنية ووضعه المادي من بعد اتهامات التحرش الجنسي التي وجهت له من عدة رجال.

اعترف كيفين سبيسي في لقائه مع المذيع البريطاني بيرس مورغان أنه بالفعل لمس بعض الرجال بشكل غير لائق دون أن يعلم رفضهم للأمر ولكنه لم يقصد إجبارهم على إقامة علاقة معه.

ولم يتمالك نفسه فبكى وقال إنه لم يعد يملك مالا بسبب عدم حصوله على أدوار جديدة من 2019 إلى 2021 وأضاف: «أنا لدي ديون قيمتها ملايين لم أسددها بعد نتيجة المحاماة». وكشف أنه يبيع منزله في مزاد علني، مضيفا: «لا أعلم أين سأعيش».

وكان أول اتهام وجه إلى كيفين سبيسي من الممثل أنثوني راب عام 2017، وقال إنه تعرض للاعتداء الجنسي في سن الـ14 من كيفين الذي كان يبلغ من العمر 26 عاما، وقال «حملني كالعريس الذي يحمل زوجته، ورماني على السرير وحاول أن يمارس الجنس معي»، وأنكر بطل «هاوس اوف كارد» الاتهامات.

إلى جانب، أنثوني راب، وجهت 9 اتهامات أخرى للممثل، ولكن تم تبرئته من المحكمة منهم جميعا.