آمال ماهر تتألق بإطلالة راقية بحفلها في الكويت

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية آمال ماهر بإطلالة رائعة في حفلها في الكويت.

وخطفت آمال ماهر الأنظار بأناقتها، إذ اختارت فستاناً أسود من مجموعة الخياطة الراقية للمصمم اللبناني رامي سلمون.

جاء الفستان بقصة طويلة وضيقة تعانق الجسد، ومكشوف الكتفين مع كمين طويلين. وتميز الفستان بحبيبات الخرز والترتر والكريستال البراق، التي زينت الفستان بالكامل، بالإضافة إلى التطريزات التي غطت الفستان بتقطيع هندسي الشكل.

وإختارت آمال تسريحة شعر أنيقة، ورفعت شعرها جزئياً من الجانبين، وتركت الباقي منه منسدلاً على كتفيها مع تموجات بسيطة، وإعتمدت مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها الجميلة، وإرتكز على الألوان الترابية.

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