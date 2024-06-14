أحمد العوضي يستعد لمسلسل جديد رمضان 2025

يستعد الفنان أحمد العوضي لخوض منافسة مسلسلات رمضان 2025 للمرة الثانية على التوالي بدون الفنانة ياسمين عبد العزيز وذلك بعد إعلان انفصالهم فنيا نتيجة النجاح الساحق الذي حققاه سويا، ليظهر أحمد العوضي في الموسم الماضي وهذا الموسم بعمل درامي يخوض به البطولة المطلقة في رمضان، ومن هنا بدأ الجمهور في البحث عن تفاصيل مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2025.

كشف المؤلف محمود حمدان في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر أثناء ندوته التكريمية، عن تجديد تعاونه مع الفنان أحمد العوضي في عمل درامي من المقرر عرضه ضمن منافسة مسلسلات رمضان 2025 ولكن لم يكشف عن تفاصيله بعد، حيث أشار إلى أنه يدرس ظهور أحمد العوضي بشكل مختلف عن المعتاد الظهور به في الاعمال الدرامية ومن المتوقع أن يكون مفاجأة للجمهور.

وروج المؤلف محمود حمدان لهذا العمل في الساعات الماضية من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث شارك صورة له تجمعه بالفنان أحمد العوضي واكتفى بالتعليق عليها: "رمضان 2025"، دون الكشف عن اي تفاصيل أخرى خاصة بالعمل أو حتى اسمه بشكل مبدئي.

ويعد مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2025 هو التعاون الثاني بين الفنان والمؤلف محمود حمدان، بعد نجاحهم سويا في رمضان الماضي من خلال مسلسل حق عرب والذي حظى بشعبية كبيرة على السوشيال ميديا وكان مسلسل الشارع المصري في رمضان 2024، تولى إخراجه المخرج اسماعيل فاروق وشارك في بطولته كلا من النجوم دينا فؤاد، رياض الخولي وفاء عامر، كارولين عزمي، الفنانة سلوى عثمان، وليد فواز، دينا فؤاد، دنيا المصري، ميدو ماهر.

أحمد العوضي

ودارت أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي شعبي وسلط الضوء على المشكلات التي تحدث عندما يسير شخص وراء الدجل والشعوذة وكيف يمكن أن يؤدي بحياته إلى الهلاك، كما يسلط الضوء أيضا على الطمع وكيف تنقلب الآية على صاحبها فضلا عن عمق الصداقة ولا يخلو العمل من قصص الحب التي تضيف له مزيدا من الإثارة والتشويق.

أحمد العوضي في السينما

وكان قد خاض أحمد العوضي مؤخرا أولى تجاربه السينمائية من خلال فيلم الاسكندراني والذي تم عرضه في عيد الاضحى المنقضي وحقق نجاحات كبيرة في فترة عرضه خاصة وأنه يشهد على عودة المخرج خالد يوسف إلى الساحة السينمائية مرة أخرى ويشهد أيضا على تكملة مسيرته في تقديم وجوه شابة وجديدة في السينما، ومن المتوقع أن نرى العوضي في مزيدا من الأعمال السينمائية في الفترة المقبلة.

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