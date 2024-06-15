يسرا تتألق بفستان بنفسجي من الساتان وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية يسرا في حفل افتتاح أحد دار مجوهرات Cartier في تركيا واختارت لهذه المناسبة فستاناً باللون البنفسجي من تصميم Sachin & Babi، يتميز أكمام طويلة واسعة وفتحة صدر على شكل V، ويصل سعره إلى 795 دولار أميركي أي ما يقترب من 40 ألف جنيه.

واعتمدت يسرا تسريحة شعر بسيطة ولم ترفعه أما المكياج فكان ناعماً ايضاً والمجوهرات التي اختارتها جاءت مكملة للوك. وتغزل الجمهور بإطلالة يسرا الكلاسيكية والأنيقة معتبرين ان اختيارها جاء موفقا للغاية لان هذا الستايل من الفساتين يليق بها الى حد بعيد.