خاص وبالفيديو - الأب طوني بو عساف : صمت مار يوسف كان صارخاً .. والبطرك الدويهي "انعجن" بوجع الناس

ميرنا وليد - بيروت - الأب طوني بو عساف هو خوري رعية كنيسة مار يوسف في منطقة شحتول في لبنان، وبالإضافة إلى تخصصه في اللاهوت والفلسفة هو متخصص بالأدب والشعر والتربية وأنجز دكتوراه في التربية ومشروعه كان عن السوشال ميديا.



كتب الأب بو عساف العديد من التراتيل ورتلها عدد كبير من الفنانين بينهم نادر خوري وسندريلا حكيّم عقيقي وريما الترك وجويا النجار وجورج نمنم، كما كتب العديد من الأغاني الوطنية بينها أغاني عن الجيش اللبناني وعن لبنان.

وكان لسفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر لقاء مع الأب طوني بو عساف حيث تحدث عن العديد من المواضيع بينها كيفية الصلاة على الطريقة المسيحية، وعن أهمية الفن في حياتنا.

الأب بو عساف الذي كتب العديد من التراتيل بينها لمار يوسف وللقديس الحرديني وللأخ إسطفان نعمة ولمار شربل وللطوباوي الأبونا يعقوب الكبوشي وللبابا القديس يوحنا بولس الثاني وللبطرك إسطفان الدويهي وللقديسة رفقا، تحدث عن الفرق بين التراتيل التي ترتل ضمن ليتورجية الكنيسة وبين التراتيل التي تُرتل خارجها، وعن النوع الذي اختار أن يكتبه من التراتيل، وكيفية اختياره للصوت الذي سيرتل التراتيل التي يكتبها، وتحدث عن علاقته بالمرنمين والفنانين بينهم نادر خوري وغيره.

وفسّر الأب بو عساف صمت مار يوسف الذي كتب له ترتيلة "يوسف صمتك أثر فيي"، وعما اذا كان يجب أن نعيش صمت مار يوسف في حياتنا في ظل الإضطهادات التي نعيشها، وعما اذا كان يتعمق في حياة القديس قبل أن يكتب الترتيلة.

وتحدث الأب بو عساف عن البطرك إسطفان الدويهي وعن الأخ إسطفان نعمة وعن الطوباوي كارلو أكوتيس، وعن مهن القديسين، ولماذا اختار تخصصه في الدكتوراه عن السوشال ميديا، كما عبر أنه يعمل ليس فقط كرجل دين بل كإنسان علماني فهو يكتب الأغاني ليس فقط التراتيل ويكتب مقالاته في وسائل الإعلام وليس من الضرورة أن تكون ضمن السياق المسيحي.

وتضمن اللقاء الحديث عن لماذا العذراء مريم في معظم ظهوراتها تطلب صلاة المسبحة، وهل من الضرورة القيام بتسعاوية لقديس معين او يمكن الحديث معه مباشرةً من خلال الأبانا والسلام، وعن توجه الناس بطريقة مبالغ فيها إلى طرد الشياطين من حياتهم بسبب عرقلة في أمور حياتهم اليومية.

الأب بو عساف في المقابلة تحدث أيضاً عن المواضيع التي يختارها للمقالات التي يكتبها، والى أي مدى الكلمة تحارب مثل السيف وأين علمه الدين المسيحي على الوطنية.

وأعلن الأب بو عساف موقفه في قضية اغتـ صاب الأطفال، ووجه كلمة للبنانيين بعد العديد من الأمور التي مروا بها مؤخراً.

تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق: