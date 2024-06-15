يسرا اللوزي تعيش “سرابًا” بعد نجاحها الكبير في “صلة رحم”

تجتمع الممثلة المصرية، يسرا اللّوزي، مع مواطنها الممثل خالد النبوي، لأول مرة، في بطولة مسلسل جديد بعنوان “السراب”.

مسلسل “السراب” من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، يتألف العمل من عشر حلقات، وسيبدأ تصويره قريباً، تمهيداً لعرضه على أحد المنصات العالمية.

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي تشويقي، حيث يُسلط الضوء على مجموعة من القضايا الشائكة عن الحب، التضحية والخيانة.

يشارك في المسلسل الى جانب يسرا اللوزي وخالد النبوي، مجموعة من الممثلين أبرزهم: نجلاء بدر، إنجي المقدّم، هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي والممثلة اللبنانية دايموند عبود.

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نشير أن يسرا اللوزي، حقّقت نجاحًا كبيرًا في دورها بمُسلسل “صلة رحم” بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صفاء جلال، محمد جمعه، وآخرين… من تأليف هشام عبيه وإخراج تامر نادي ومن انتاج شركة صبّاح أخوان التي ناقشت على مدى ١٥ حلقة قضية شائكة جداً في المجتمع ألا وهي قضية “تأجير الأرحام” او “الأم البديلة”.