حملة كبيرة لإلغاء حفل “بلونديش” في مصر  بسبب اسرائيل

انطلقت حملة كبيرة على مواقع التواصل تُطالب نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، إلغاء حفل الدي دي”BLondish” في مصر، بسبب دعمها للكيان الإسرائيلي وترويجها للمثليّة الجنسية.
الحملة التي أطلقها نشطاء في مصر، جاءت عقب إعلان “بلونديش” عن خريطة حفلاتها لـ صيف ٢٠٢٤، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، حيث تبيّن أنها تنوي زيارة مصر وإقامة حفلة فنية في الساحل الشمالي بتاريخ ٢٦ تموز/يوليو المقبل.
من جهته، أعلن المحامي المصري، عمرو عبد السلام، انّه وجّه إنذاراً الى نقابة الموسيقيين بضرورة إلغاء الحفل، مؤكداً ان الشعب المصري لن يسمح بإستقبال المغنيّة الكندية التي تجاهر بدعمها لإسرائيل بشكل واضح.
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وأشار “عبد السلام” أن نقابة الموسيقيين تقوم بإصدار تصاريح عشوائية، دون البحث والتدقيق في سِجل الفنان الأجنبي ومواقفه وبذلك تورّط الشعب المصري بأكمله. لافتاً بحسب “القاهرة٢٤” أنه سيقدّم دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري بعد إجازة عيد الأضحى بهدف إلغاء الحفل.
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