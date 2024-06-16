"بعد غياب سنوات" علي الحجار يعود للمسرح بـ" مش روميو جوليت" في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، يعود الفنان على الحجار إلى خشبة المسرح بـ مسرحية "مش روميو وجوليت"، ومن المقرر عرضها أيام العيد على خشبة المسرح القومي.

"مش روميو وجولييت"، مستوحاة من مسرحية "روميو وجوليت" للمؤلف والشاعر وليم شكسبير، وتولى إعداد العمل المؤلف محمد السوري، والصياغة الشعرية الشاعر أمين حداد.

وتشهد المسرحية، عودة المطرب علي الحجار، إلى عالم المسرح، بعد غياب، وتشاركه البطولة النجمة رانيا فريد شوقي، إلى جانب ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، والمطربة بدار الأوبرا أميرة أحمد.

وتولى المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، التلحين والتوزيع، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبدالرازق، وإضاءة ياسر شعلان.

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