شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء بدران تنضم لـ"حكايات تاء مربوطة" والعرض على مسرح نهاد صليحة قريباً والان مع تفاصيل الخبر

انضمت الفنانة أسماء بدران لأبطال العرض المسرحي "حكايات تاء مربوطة"، تأليف وإخراج حازم الصواف، والذي سيعرض قريباً على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون برعاية المجلس القومي للمرأة، ولجنة الفنون والآداب برئاسة الدكتورة رانيا يحيي عميد المعهد العالي للنقد الفني.

مسرحية حكايات تاء مربوطة بطولة مجموعة من المواهب التمثيلية لفرقة "استوديو أوديشن" المسرحية المستقلة لفنون الأداء، والعرض يطرح المشكلات الاجتماعية الخاصة بالمرأة من خلال مجموعة متنوعة من الحكايات يطرحها مذيع على السوشيال ميديا ، ويأتي ذلك في إطار اجتماعي يجمع بين المواقف الدرامية والكوميدية.

مسرحية "حكايات تاء مربوطة " يشارك في بطولتها جمال عبد الناصر، هاجر النحراوي، حازم رأفت، آية محمود، سالي نصار، إيمان عباس، صافية حسين، عمر حسين. إسلام محمد صلاح الدين ، لمياء رضا ، ونيللي كريم .

مسرحية "حكايات تاء مربوطة" عرضت من قبل في مسرح الهوسابير وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا ورفعت لافتة كامل العدد، كما عرضت بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة من خلال اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، وبحضور بعض أعضاء المجلس، وعدد من الفنانين منهم المخرج خالد يوسف والسيناريست سيد فؤاد والمخرج عمرو عابدين، والمسرحية تتطرق لعدة قضايا تخص المرأة المصرية والعربية بشكل عصري من خلال قصص شبه حقيقية وبشكل كوميدى ومأساوى.