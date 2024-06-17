تركي آل الشيخ عن الإقبال الجماهيري على "ولاد رزق 3": غير مسبوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، دعمه للجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق – القاضية"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وشارك تركي متابعيه فيديو يضم لقطات مختلفة من عدد من دور العرض السينمائي في مصر (القاهرة وعدد من المحافظات) يعكس الإقبال الجماهيري الكبير الذي يحظى به الفيلم، معلقا "ولاد رزق ٣ - القاضية وحضور جماهيري غير مسبوق".

فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، علي صبحي، أسماء جلال، محمد ممدوح، أحمد الرافعي، سيد رجب، نسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

وكشف تركي خلال الأيام الماضية عن أمنيته بمواصلة إنتاج المزيد من الأجزاء لسلسلة أفلام "ولاد رزق"، كما أشاد بالظهور الخاص للفنان كريم عبدالعزيز بأحداث الفيلم وطلب تواجده في الجزء الرابع.