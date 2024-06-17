إلهام شاهين بعباءة الإحرام من أمام الكعبة المشرفة

حرصت الفنانة إلهام شاهين ، على تهنئة جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

ونشرت إلهام شاهين، صورة بملابس الإحرام أثناء تأدية مناسك الحج، معلقة عليها قائلة:” حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاج مسلمي العالم، وكل عام ونحن جميعًا بخير يارب”.إلهام شاهين

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال إلهام شاهين، حكاية ألفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب، وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي، أمير شاهين.

تتكون حماية ألفريدو، من عشر حلقات عن كتاب “55 مشكلة حب” مأخوذ عن للدكتور مصطفى محمود، إنتاج أحمد عبدالعاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل من إخراج عصام نصار، تأليف وسيناريو عمرو محمود ياسين حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وياسمين ميشيل في أول تجربة.

وتحدثت “إلهام” عن دورها في الحكاية، معربة عن سعادتها بتحسيد شخصية سيدة تعاني من مرض الزهايمر.

قالت أنها تبحث عن أدوار غير عادية، وهذه الفكرة والشخصية لم يقدمها أحد من نجمات الفن في مصر.

وتابعت الفنانة إلهام شاهين، أنها تبحث عن موضوعات غير تقليدية، وليست مكررة، وفيها جانب اجتماعي مهم، معقبة: “هذا دائمًا هدفي تقديم كل ما هو جديد للجمهور”.

من جهة أخري، كانت آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل “بطلوع الروح” في رمضان 2022، بطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، محمد حاتم، دياموند بو عبود، تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

وينتمي العمل إلى نوعية دراما الـ15 حلقة، وتدور أحداث المسلسل حول سيدة يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، وتحاول روح النفاد بريشها لينتهي بها المطاف في معكسر للهاربات من التنظيم، وتمسى العودة لمصر حلما بعيدا.

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