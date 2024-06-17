شكرا لقرائتكم خبر عن قتل ابن الملك إيجون الثانى في نهاية الحلقة الأولى من House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الأمير دايمون تارجارين بـ عمل مقايضة مع الـ White Worm في خلال أحداث الحلقة الأولى من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، التي عرضت منذ ساعات، حيث اتفق معها على الحصول على معلومات تساعده في الوصول إلى إيموند تارجارين في سبيل الحصول على حريتها.

ومن ثم وصل الابن الأكبر للملكة رينيرا، الأمير جاكاريس فيلاريون لوالدته وأخبرها أن الليدى جاين أرين تعهدت بالولاء لها، مقابل تنين يحمى الوادى، واللورد كريجان ستارك وعد بإرسال 2000 رجل لمساعدتهم، لينتهى المشهد بينهم بالبكاء على وفاة لوسيريس.

وقامت الملكة رينيرا بـ مشاركة عائلتها بإقامة تأبين لأبنها الراحل لوسيريس من خلال وضع كل شخص منهم لـ شيء من متعلقاته في النار، بعد تأكدهم من وفاته، وفى نفس الوقت كانت تقوم الملكة أليسنت هايتاور بإضاءة الشموع لأجل من رحلوا ومن ضمنهم لوسيريس فيلاريون.

وتسلل الأمير دايمون إلى كينجزلانديج وقام باختيار شخصان لـ تنفيذ مهمة قتل الأمير إيموند تارجارين.

وحاول الأمير إيموند التحالف مع السير كريستول كول من خلال الحديث عن طريقة لحماية العرش الحديدى، وطريقة تعامل والدته معه بعد أن قتل لوسيريس فيلاريون، ووصف الأخير رينيرا أنها كـ العنكبوت، بعد أن وصف إيموند والدته أنها منافقة.

وأنتهت أحداث الحلقة الأولى من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، بـ قتل الأشخاص الذين استأجرهم الأمير دايمون لـ ابن الملك إيجون الثانى، جيهيريس، بعد أن فشلا في الوصول لـ إيموند تارجارين، وذلك من خلال مقابلتهما عن طريق الصدفة لـ الملكة هيلينا زوجة وشقيقة الملك إيجون الثانى، وسؤالها عن الطفل الذكر في أولادهما بسبب الشبه الواضح بينهما، ومع اشرتها على الطفل انقضا عليه وقاما بـ قطع رأسه، لتجرى بدورها على والدتها لـ تخبرها أنهم قاموا بـ قتل الطفل الذكر جيهيريس.



الأمير جاكاريس فيلاريون



الأمير دايمون



الملكة أليسنت



الملكة رينيرا



الملكة هيلينا



رينيرا