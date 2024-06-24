جيجي حديد تظهر في عرض Vogue World Paris على حصان .. وملابسها مطلية بالذهب

ميرنا وليد - بيروت - سجلت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد أول ظهور لها على المدرج عندما شاركت في عرض Vogue World Paris على حصان إلى جانب صديقتها وزميلتها عارضة الأزياء كيندال جينر مساء الأحد.



وواصلت حديد إطلالاتها الجذابة حيث عرضت ملابسها الأخيرة لهذه الليلة، ارتدت بتوب ضيق يعانق جسدها مذهلاً مطلياً بالذهب وتنورة زرقاء بفتحة الفخذ بحسب صحيفة ديلي مايل.

عرضت العارضة، البالغة من العمر 29 عاماً، ساقيها المتناغمتين في التنورة ذات الشق العالي بشكل خطير، بينما عززت إطلالتها بزوج من الكعب الأحمر.

واعتمدت جيجي شعر منسدل على وجهها، وماكياج ساحر بما في ذلك الشفاه الحمراء اللافتة للنظر.

زي نجمة المدرج هو تصميم مخصص من ماركة Balmain.