ميرنا وليد - بيروت - إختارت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني إطلالة متموجة الألوان لحفل زفاف صديقتها، وظهرت أنيقة للغاية.

الفستان طويل وواسع، من دون أكمام، بقصة على شكل قلب عند الصدر، وإنتعلت حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود، ووضعت في أذنيها قرطين من اللونين الأزرق والبرتقالي.

وتركت ماريتا شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً قوياً يليق بها.

وكانت ماريتا الحلاني قد إحتفلت بعيد زواجها الأول، ونشرت عبر حسابها الخاص مجموعة صور جمعتها بزوجها كميل أبي خليل، سيطرت عليها أجواء الرومانسية والحب بشكل واضح.

وكتبت ماريتا الحلاني عبر حسابها الخاص: "شكراً لأنك دائماً ما تحملني إلى الأعلى يا بطلي الدائم، عيد زواج سعيد، أحبك".

كانت هذه تفاصيل خبر ماريتا الحلاني تختار إطلالة ناعمة لحفل زفاف صديقتها.. شـ ـاهدوا تنسيقها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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