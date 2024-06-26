شكرا لقرائتكم خبر عن 750 مليون دولار من نصيب فيلم Inside Out 2 فى 12 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 إيرادات ضخمة داخل شباك التذاكر العالمية ليتخطى حاجز الـ 724 مليون دولار أمريكي عالمياً في 12 يوما داخل دور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Inside Out 2 أعاد التنافس على شباك التذاكر لما قبل جائحة كورونا ليتخطى كل التوقعات، ويصبح الجزء الثاني من الفيلم هو الأعلى ربحاص لعام 2024، لتنقسم الإيرادات الخارجية 369.2 مليون دولار، وستتجاوز قريبًا Godzilla x Kong البالغة 371.3 مليون دولار.

وسبق وحقق فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 أعلى إيردات في شباك التذاكر لهذا العام، وهو من إنتاج شركة ديزني بيسكار، حيث وصلت ايراداته 155 مليون دولار محلياً و295 مليون دولار عالميا فى الافتتاحية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Inside Out 2 خالف التوقعات وتخطى الأرقام المبدأية التي أعدتها ديزني مسبقاً وتجاوز الأرقام القياسية الافتتاحية في عطلة الأسبوع، ليحقق أكبر افتتاحية خارج أمريكا بداية من المكسيك بـ 30.2 مليون دولار، وتليها كوريا بـ 14.9 مليون دولار، والمملكة المتحدة لـ 13.9 مليون دولار، وألمانيا بـ 8.1 مليون دولار، والفلبين بـ 6.7 مليون دولار، ليحقق عالمياً 140 مليون دولار في الخارج، ولم يتم افتتاحه بعد في الأسواق الكبرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والصين واليابان.