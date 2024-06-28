شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا وينفرى تتذكر شعورها بالأذى من السخرية والتنمر بسبب وزنها الزائد والان مع تفاصيل الخبر

تذكرت مقدمة البرامج العالمية أوبرا وينفري التعليقات المؤذية المتعلقة بوزنها، حيث ظهرت في الحلقة الافتتاحية من برنامج The Jamie Kern Lima، وناقشت كيف شعرت بالخجل من السمنة بعد زيادة وزنها عقب حلقة برنامجها The Oprah Winfrey Show في نوفمبر 1988.

في الحلقة، أحضرت وينفري عربة مليئة بالدهون لتمثيل مقدار الدهون التي فقدتها قائلة، "لم يكن لدي لقمة من الطعام لمدة خمسة أشهر حتى أفقد هذا الوزن، لأنني اعتمدت علي نظام غذائي سائل بالكامل، وبعد التوقف عن اتباع نظام غذائي سائل، بدأت اكتسب الوزن بسرعة، فبعد ثلاثة أيام، زاد وزني 3 كيلوجرام، وبعد أسبوع زاد 6 كيلوجرام أخري".

وتذكرت أنها تلقت دعوة من دون جونسون، قبل أسبوع من عيد الميلاد، لكنها كانت مترددة في الذهاب، قائلة "اعتقدت أنني بدينة للغاية لدرجة أنني لا أستطيع الذهاب"، وذلك حتي انخفض وزنها أكثر من 30 كيلوجراما في عام، وأضافت "السخرية من وزني كانت رياضة وطنية لمدة 25 عاما"، وتذكرت وينفرى، كاريكاتير عن وزنها الذي قدمه كينان آيفوري وايانز في العرض In Living Color، والذى قالت عنه: "كان أحد أكثر الأشياء إيذاءً".

يأتى هذا فيما تغيبت الإعلامية ومقدمة البرامج الحوارية الأمريكية أوبرا وينفرى عن الظهور فى برنامجها الذى تقدمه شبكة "سى بى أس مورنينجز"، بسبب إصابتها بأنفلونزا المعدة، حسبما ذكرت "سى إن إن" الأمريكية.

وكان من المقرر أن تظهر أوبرا مع إحدى صديقاتها خلال البرنامج، لكنها كانت مريضة جدًا بحيث لم تتمكن من الظهور، وكشفت صديقتها جايل للمشاهدين أنها "كانت تعانى من نوع ما من أنفلونزا المعدة".

وزارت الإعلامية أوبرا وينفري، البالغة من العمر 70 عامًا، غرفة الطوارئ بعد أن أصيبت بالجفاف أثناء إصابتها بأنفلونزا المعدة، وشاركت ذلك صديقتها المقربة جايل كينج الأخبار على قناة CBS Mornings بعد أن غابت أوبرا عن الظهور، كما انتهى بها الأمر فى المستشفى، وكانت تعانى من الجفاف، واضطرت إلى الحصول على حقنة وريدية، بسبب حالتها الخطيرة جدا.