ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان وائل جسار وزوجته ميراي بتخرج إبنتهما من المعهد الأنطوني في بعبدا في لبنان، استعداداً لدخول الإختصاص الذي اختارته في الجامعة.
موقع "الفن" تواجد في حفل التخرج وكان لنا لقاء مع الفنان وائل جسار وزوجته ميراي كما كان لنا لقاء مع ابنتهما ماريلين، وننشر لكم لقطات حصرية من الحفل تتضمن كلمة وائل جسار على المسرح وتقديم الإعلامية أنابيلا هلال له عبر الشاشة للغناء مع إبنته ماريلين (مع الإشارة أن هلال من متخرجات المعهد الأنطوني)، ولحظات مؤثرة بين وائل جسار وإبنته.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - " الفن " ينفرد بلقاءات حصرية مع وائل جسار وزوجته وإبنتهما ماريلين في تخرجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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