"حدث عالمي".. أحمد سعد يروج لحفله الغنائي المقبل في إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

روج المطرب أحمد سعد، لحفله الغنائي المقبل في إسبانيا، يوم 27 يوليو الجاري.

ونشر "سعد" البوستر الدعائي للحفل الغنائي، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "يلا حبيبي في ماربيا أرينا إسبانيا يوم 27 يوليو، حدث عالمي ممتع ألتقيكم به بالمشاركة مع زملائي الفنانين".

طرح الفنان أحمد سعد، أغنية "حظي من السما"، بالتعاون مع الفنانة إليسا على موقع "يوتيوب"، والأغنية من برنامج "بيت السعد" تقديم أحمد وعمرو سعد، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان حمني، توزيع إيهاب كلوبيكس، والكليب من إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

"مشاكلنا صعبة".. خطيبة مسلم تكشف أسباب فسخ الخطوبة

عائشة بن أحمد تنشر إطلالة جريئة أمام البحر.. والجمهور يغازلها (صور)