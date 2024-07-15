بالفيديو- محمّد فؤاد يثير قلق الجمهور في آخر ظهور بخطوبة ابنته

أثار ظهور الفنّان المصريّ، محمّد فؤاد، في حفل خطوبة إبنته بسملة، بوجه شاحب ومتعب، الكثير من التساؤلات عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، حول إصابته بجلطة دماغيّة، ليتبيّن في ما بعد أنّه عانى بالفعل من أزمة صحيّة حادّة، أدّت إلى سفره لخارج مصر للعلاج. (http://www.instagram.com/p/C9b6hAiImN8/)

في التّفاصيل، كشف الموقع الزميل “القاهرة ٢٤” عبر مصدر مقرّب من محمّد فؤاد أنّ الأخير أُصيب بالفعل بالعصب السّابع، الذي كان من المحتمل أن يُؤدي إلى إصابته بـ “شبه جلطة”، وذلك بعد احتفاله بزفاف نجله عبد الرّحمن، في شهر نيسان/ أبريل الفائت، مما استدعى سفره إلى ألمانيا لتلقّي العلاج، لكنّه حاليًّا بخير ويتماثل للشّفاء.

نذكر أن مواقع التّواصل ضجّت خلال الأيّام الماضية، بخبر إصابة محمّد فؤاد، بجلطة دماغيّة ممّا دفعه الى الاختفاء والاعتذار عن جميع نشاطاته الفنّيّة، هذا ما دفع “فؤاد” للرّدّ مباشرة على تلك الإشاعات المسيئة التي تلاحقة بخصوص صحّته، مؤكّدًا أنّه بصحّة جيّدة وليس لهذه الإشاعة أي أساس من الصّحّة. وقال “والله حرام عليهم اللي بيعملوه فينا، أنا خلاص أنا قرّبت يجيلي جلطة بجد، اللي بيحصل هيجيب لينا جلطة.. طمّنوا النّاس أنّي كويّس الحمد لله”.

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نذكر أنّ محمّد فؤاد، يستعدّ لسلسة من الحفلات في السّاحل الشّمالي، ثمّ يتوجّه إلى لبنان لإحياء حفل غنائيّ في بيروت في ٢٥ الجاري.