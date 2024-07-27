خاص وبالفيديو - طارق كرم يجمع عادل كرم وجورج خباز .. ولحظات من الوفاء بحق هلا المر في المؤتمر

ميرنا وليد - بيروت - عُقد المؤتمر الخاص بمسرحية "خيال صحرا" والتي تجمع كل من الممثل اللبناني عادل كرم والممثل جورج خباز، ومن إنتاج طارق كرم.



حضر المؤتمر العديد أهل الصحافة والإعلام بينهم سفيرة الإعلام الهادف هلا المر والناقد السينمائي والمسرحي إميل شاهين.

وتخلل المؤتمر لحظات من الوفاء تُقدر حيث بدأ المنتج طارق كرم حديثه بتوجيه رسالة شكر لـ سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر ، متشكراً إياها على كل الدعم الذي تقدمه له منذ الإنطلاقة.

وفاجأ كرم الحضور برسالة شكر إلى المر، كاشفاً إلى أنها هي المعلمة والصديقة التي رافقته خلال مسيرته، هي الشخص المعطاء الذي لطالما سعى إلى تمكين ومساعدة كل من عرفها، شاكراً إياها على تواجدها بين الحاضرين من أهل الإعلام والفن والثقافة.

وقال كرم :"لطالما كانت المر تلك الإنسانة التي تساعدني وتعلمني، وتسعى دائماً لإنتقاء أفضل الإختيارات لي، منذ أيام "إذاعة جبل لبنان"، التي كانت بالقرب من منزلنا إلى يومنا هذا"، مستكملاً حديثه عن أهمية هذا العمل المسرحي، بما يشكله من نقلة نوعية في عالم المسرح.

عادل كرم وجورج خباز وطارق كرم تحدثوا عن العمل خلال المؤتمر، وكان لموقع "الفن" مجموعة من اللقاءت على هامش المؤتمر مع الممثل عادل كرم وسفيرة الإعلام الهادف هلا المر والمنتج طارق كرم والناقد السينمائي والمسرحي إميل شاهين والممثلة لورا خباز.

ونشير أنه تم تكريم فريق عمل "خيال صحرا" من قبل إدارة كازينو لبنان.

التفاصيل في الفيديو المرفق: