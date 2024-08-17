ميغان ماركل تكرّم الأميرة ديانا خلال زيارتها الى كولومبيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختارت ميغان ماركل مجدّدًا طريقة خاصّة لتكريم الأميرة ديانا وذلك خلال رحلتها إلى كولومبيا وذلك بعدما ظهرت دوقة ساسكس، مرتدية أقراط فراشة ذهبية تخُصّ الأميرة الرّاحلة.

في التّفاصيل، أنّ”ميغان” تزيّنت بالأقراط الذّهبية خلال اليوم الثّاني من زيارتها التي تستمرّ لمدّة أربعة أيّام في كولومبيا مع زوجها الأمير هاري.

تزيّنت ماركل، البالغة من العمر ٤٢ عامًا، بالمجوهرات أثناء زيارتها لمدرسة “كوليجيو لا جيرالدا” في بوغوتا، حيث تحدثت بالإسبانية مع الأطفال وقامت بجولة في الحرم الجامعيّ وشاركت في جلسة فنّيّة.

وكانت الاميرة ديانا، التي توفّيت في حادث سيّارة في باريس عام ١٩٩٧ عن عمر يناهز ٣٦ عامًا، قد تزيّنت بأقراط الفراشة خلال رحلة إلى كندا مع زوجها آنذاك تشارلز في أيّار/مايو ١٩٨٦ عندما كان الأمير هاري طفلًا صغيرًا.

كان اختيار الممثّلة للتزيّن بالأقراط لزيارة المدرسة مناسبًا للغاية، إذ عملت ديانا كمعلّمة روضة أطفال في لندن قبل أن تصبح زوجة الأمير تشارلز.

تزيّنت ماركل بالأقراط بمظهر بسيط يتألّف من بلوزة بيضاء وبنطال أسود ضيّق ومعطف بيج وحذاء مسطح مطابق.

قامت بردّ شعرها إلى الخلف على شكل كعكة وتركت الأقراط تتألّق ليراها الجميع.

وسبق لميغان ماركل أن كرّمت الأميرة ديانا خلال رحلتها إلى نيجيريا وذلك بعدما ظهرت مرتدية قلّادة مميّزة تخُص الأميرة الرّاحلة.

تتميّز القلّادة الرّقيقة التي زيّنت عنق “ميغان” بـ “صليب” ماسيّ على سلسلة ذهبيّة، كانت هديّة حديثة من هاري لزوجته وكانت في السّابق مملوكة للأميرة ديانا.