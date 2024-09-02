أحمد سعد يلتقي جمهوره في حفلين بأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفلين خلال شهر سبتمبر الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية، الأول في ولاية شيكاغو يوم 27 والثانى في ولاية سان دييجو يوم 28.

وكان طرح أحمد سعد مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "بنت ناس" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس.

من ناحية أخرى، أثيرت حالة من الجدل في الفترة الأخيرة بشأن أغنية سعودى وأسمر الذى طرحها النجم أحمد سعد وحققت نجاح كبير، وربطها الكثير بينها وبين أغنية عفروتو الشهيرة برازيلى وأسمر.

الأمر الذى علق عليه مؤخرا عفروتو خلال حضوره مهرجان صيف بنغازى، قائلا أحمد سعد أخويا الكبير، اشتغلت معاه قبل كده كتير، ياخد اللي هو عايزه، بس أنا مستغرب إن سعودي عيونه خضرا، لأني مشوفتش سعودي عيونه خضرا قبل كده، ليرد عليه أحمد سعد على خاصية ستورى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام حبيبى وأخويا وبموت فيه طيب مانا كمان ماشوفتش ولا برازيلى بترقصو سمبا ياعفرت .

وتقول كلمات أغنية سعودى وأسمر

سعودي وأسمر وعيونه خضرة تتشدله من أول نظرة، ولو القمر دخله مناظرة القمر يطلع خسران ده سعودي وأسمر وعيونه خضرة، سعودي و أسمر وعيونه خضرة شاغل كل الناس من فترة، ومين يقدر مين يستجرى يشوف جمال عينيه وما يدوب ده سعودي وأسمر وعيونه خضرة.

من ناحية أخري، تصدرت علياء بسيوني التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت جمهورها صورة عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام" وهي تشير بعلامة النصر وسط تكهنات البعض بعودتهما مرة أخرى لـ أحمد سعد.

وكانت احتفلت علياء بسيوني بعيد ميلاد طليقها أحمد سعد ونشرت صور عبر حسابها على إنستجرام برفقة طفليهما وعلقت قائلة: "اليوم مكانش هيعدي كده، كل سنة وأنت طيب وألذ واحد في الدنيا، كل سنة وأنت منور حياة كل اللي حواليك وأنا أولهم، وطبعًا كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايما، مكانش ينفع أعدي اليوم ده من غير ما اقولك أن وجودك أهم حاجة وبيخلي الدنيا أحلى دايمًا، كل سنة وأنت طيب يا حمادة".