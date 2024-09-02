راشد الماجد.. مشاهدات أغنية كيف انسى خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان راشد الماجد بأغنيته الجديدة “كيف انسى”، أكثر من 200 ألف مشاهدة، وذلك خلال 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية كيف انسى من كلمات الأمير فيصل بن تركي ناصر آل سعود، ألحان أحمد الهرمي، وتقول كلماتها "

موعدي أصبح مثل شبه المحال حتى أشواقي يعانقها السؤال لي متى أرجوك قلي وانت ترحالي وحلي حتى حرفي في سطوره يوصفك وصف الخيال كيف انسى اليوم وعدك وأحجب عيوني عليك لو أفكر في يوم أخونك ارجع أختارك عليك وكيف انسى اليوم وعدك وأحجب عيوني عليك لو أفكر في يوم أخونك ارجع أختارك عليك طمن الأشواق عني إيش أنا وإيش كني وكيف إسم الحب بعدك لو تضيع اليوم مني مقدر أوصف لك شعوري لو تروح ولو تغيب أنسى إسمي مع حضوري مثل أشباه الغريب سافرت معك المشاعر وهجرت كل الوجود ولجلك أنا عدت شاعر والمعاني بك شهود



طرح راشد الماجد حديثًا ألبوم استحالة، الذي ضم 12 أغنية ": "دنيا الجمال، مابي قلبي، ما قلت لك، على مقام الغلا ، باختصار، "بسكن في الرياض"، "لا حياة لمن تنادي"، من ذكرتك"، زانت بحبك"، "ابا تنفس".

أخر ألبومات راشد الماجد “مصيبة”

كانت آخر ألبومات راشد الماجد “مصيبة” الذي تم طرحه في 2013، وضم 15 أغنية، من بينهم “قربي، ماجاني نوم، يقول راشد، البايع، تحسب انك، تذكرين، زودتها، وغيرهم”.

أحدث أغاني راشد الماجد

كان قد طرح راشد الماجد حديثًا أغنية “الغياب”، التي حققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر قناة راشد الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتقول كلماتها "الغياب يشابه الليل الطويل ساعته لـ العاشق تعادل دهر لا تعاملني مثل عابر سبيل والعيون تراقبك سر و جهر انت حبك مثل عشق المستحيل مايجي في يوم ولا في شهر الجروح انواع و الجرح الثقيل جرح يبطي فـ الحنايا ماشهر ياحبيبي والوصال اكبر دليل لـ الحنين اللي مواريه السهر يالشعور العذب يالعشق الاصيل خافي الاشواق كثر اللي ظهر ماطلبت من اللقا غير القليل وماخذيت من الفراق الا القهر كل شي الا الموادع والرحيل لا تساهلها وهي كسرة ظهر

بجانب أغنية خيول الذكريات، التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "

يراودني شعور .. اني أحبك اكثر مْن اول وقصتنا من اولها .. تبي ترجع من اولها كثير احلامنا كانت بكبر الحب تتأول لذلك .. لا تطوّلها .. لذلك .. لا تطوّلها خيول الذكريات بمهجة المشتاق تتجول كأن العشق في قلبي على روحي مخوّلها لو انْ كل القصايد فيك تتلحن وتتمول بدندنها .. والحنها .. واغنيها .. واموّلها بخيل الليل في قربك دخيل الليل ما طول لو انّ الامر بيدي شمسنا بحضر تجولها واقول: تحبني وتقول طبعاً اكثر مْن اول وقصة حبي وحبك نرجعها من اوّلها.