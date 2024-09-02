ياسر رشاد - القاهرة - تشارك الفنانة ريم البارودي في بطولة مسلسل جوبا، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

ريم البارودي ابنة ميرفت أمين ضمن أحداث مسلسل جوبا

والفنانة ريم البارودي ضمن الأحداث سوف تظهر في دور ابنة ميرفت أمين، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات، ومع تتابع الأحداث يقعا في العديد من المشكلات، ويعرض العمل في 15 حلقة.

ومسلسل جوبا بطولة ميرفت أمين، ريم البارودي، محمود عبد المغني، منة فضالي، فراس سعيد، محمد مهران وآخرين، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، ومن المفترض أن تعلن الشركة المنتجة عن بداية التصوير خلال الأسابيع القادمة.

والجدير بالذكو، شاركت ميرفت أمين في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل مليحة، بطولة دياب تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفه وشارك في العمل كل من أمير المصري، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، مروة أنور، ديانا رحمة، مروان عايش، سيرين خاص، سامي مغاوري وآخرين وتناول العمل أسرة فلسطينية تحاول الرجوع إلى فلسطين عن طريق مصر ولكن تمر هذه الرحلة بالعديد من الأزمات.

كما شاركت الفنانة ريم البارودي فكان آخر أعمالها حدوتة بنات السباعي، من مسلسل حد فاصل وكان من تأليف محمد إبراهيم وإخراج تامر حمزة، كما عُرض لها مؤخرًا مسلسل نقل عام، بطولة محمود حميدة وكان من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب وشارك في العمل كل من دينا، سميحة أيوب، محمد محمود عبدالعزيز.

بعد مشاجرة طبيب عين شمس.. أول ظهور لـ محمد فؤاد رفقه شقيقه

كما فاجأ الفنان محمد فؤاد، جمهوره بظهوره برفقه شقيقه بعد شفائه من أزمته الصحية التي دخل على إثرها المستشفى وخضوعه لعملية جراحية قبل أيام على إثر تعرضه لجلطة في القلب.

ونشر محمد فؤاد، مقطع فيديو ظهر خلاله رفقة شقيقه لأول مرة عقب شفائه وهو يقبل رأسه، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وعلق: الحمد لله والشكر لله علي سلامتك يا حاج عبد العزيز ربنا يديك الصحة والعافية وطول العمر ويبارك لك، الله أكبر والحمد والشكر لله وحده، الحمد لله.

واقعة محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس التخصصي

ومن ناحية أخرى، كانت نشبت مشاجرة بين محمد فؤاد وأحد الأطباء العاملين بمستشفى عين شمس التخصصي، خلال وجود الفنان هناك لمتابعة الحالة الصحية الحرجة لشقيقه الأكبر، مما أدى إلى تراشق بالألفاظ بين الطرفين وتحرير محاضر في قسم الشرطة.