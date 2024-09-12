"إيام الجاي".. كلمات أغنية فضل شاكر الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان فضل شاكر، منذ قليل، أغنيته الجديدة “إيام الجاي”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية إيام الجاي

الأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان فضل شاكر، توزيع: حسام صعبي.

كلمات الأغنية عم عد الليالي اللي سهرتا لحالي... عم اتذكر حدا ناسيني...بعدو عقلبي غالي عم دور عخيالو..شو عامل بحاله من مدة ماعم يحكيني و لا بخطر عباله يا الإيام الجاي...قولي شو مخباي ..في شي ضحكة يلا احكي قولي لي النهايه قولي ل حبيبي..اذا بعدو حبيبي...يسأل عني و ما يتركني بهالدنيا الغريبة مشتاق لضحكاته... حكياته و حركاته يا مين يرجعني لقلبه يتركني جواته لعيونه ردوني ...تردو لعيوني...ما بدي ابقى من دونه و لا يبقى من دوني يا الإيام الجاي...قولي شو مخباي ..في شي ضحكة يلا احكي قولي لي النهايه قولي ل حبيبي..اذا بعدو حبيبي...يسأل عني و ما يتركني بهالدنيا الغريبة

أغنية بعلمي فضل شاكر

كان قد طرح فضل شاكر في يوليو الماضي أغنية بعلمي، التي اجتازت حاجز المليون مشاهدة، كلمات و ألحان : جاد شمس الدين توزيع و ميكس وماستر : حسام صعبي

وتقول كلماتها “بعلمي ناوي تكفي معي الدرب روحي الي سكنت فيها ما تفارقها شو صعبي لما منوثق ب قلب و يكون مطرح ابداً منو ثقة انا ضحي وانت بحبي تضلك تتجاهل عطيتك مشاعر اكتر ما بتستاهل قبل ما تحب لازم تعرف تتعامل روح انت روحي ما حدا بيسرقا”