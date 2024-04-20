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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ترأس نقاش الطاولة المستديرة الذي جرى عقده بين الهيئة وممثلي شركات الأغذية والأدوية في سنغافورة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة عبدالله الماضي. واستهل الجضعي اللقاء بنبذة عن الهيئة ومجالاتها والإجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء والدواء، إضافةً إلى إجراءات التسجيل ذات الاهتمام لدى القطاع الخاص. وجرى خلال اللقاء مناقشة تطلعات القطاع الخاص، واستعراض أفضل الممارسات التي توفرها الهيئة في سبيل دعم القطاع الخاص، والأنظمة الالكترونية التي تم تطويرها لهذا الغرض.

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