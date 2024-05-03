شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

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أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في إبريل وتراجعت مكاسب الأجور السنوية، ما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.وأضاف أصحاب العمل 175 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أقل من توقع الاقتصاديين زيادة 243 ألفا.وارتفعت الأجور 3.9% في 12 شهرا بما في ذلك إبريل بعد ارتفاعها 4.1% في مارس، وزاد معدل البطالة إلى 3.9% من 3.8% ليظل أقل من 4% في 27 شهرا متواليا.ورفع متداولو العقود الآجلة للصناديق الاتحادية رهاناتهم على أن الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مع المراهنة حاليا على خفضها 49 نقطة أساس، ارتفاعا من 42 نقطة أساس قبل البيانات.لكن لا يرجح أن يؤثر التقرير نفسه على سياسة الاحتياطي الاتحادي ما لم يستمر هذا الاتجاه.وهبط مؤشر الدولار 0.51% على مدار اليوم إلى 104.76 بعد أن وصل في وقت سابق إلى 104.52، في أدنى مستوى منذ 10 إبريل، وارتفع اليورو 0.57 بالمئة إلى 1.0786 دولارًا.وتراجعت العملة الأمريكية 0.77 بالمئة مقابل نظيرتها اليابانية إلى 152.44 ين ووصلت إلى مستوى 151.86، هو الأدنى منذ العاشر من إبريل.