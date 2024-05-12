انخفاض في سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، حيث تراجع الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2080 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2674 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3120 جنيها للجرام .

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 3566 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2361 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بزيادة 0.60%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج