وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم

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- بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع أمس، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو العالمية رامون لاغوارتا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع أمس، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو العالمية رامون لاغوارتا. وجرى خلال الاجتماع مناقشة رحلة التحول الاقتصادي في المملكة ضمن رؤية السعودية 2030 والفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات. حضر الاجتماع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي.

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