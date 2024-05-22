شكرا لقرائتكم خبر إصدار 700 ألف صك عبر البورصة العقارية بالربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة العدل أكثر من 700 ألف صك عبر البورصة العقارية وفق الهوية العقارية، خلال الربع الأول من العام الحالي 2024.

وأوضحت الوزارة، أن رقم الهوية العقارية، هو رقم مميز غير قابل للتكرار يعطى لكل عقار، ويسمح بربط العقار مع كل ما يتعلق به، مثل: الوصف العقاري، والإحداثيات، والخدمات، والرخص، وغيرها، ويضمن عدم الازدواجية في الصكوك، ويمنع تداخل الملكيات.

وأكدت إتاحة خدمة تحديث الصكوك الكترونيا على مدار الساعة عبر البورصة العقارية، لتنضم إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة، التي تهدف إلى تطوير وتحسين تعاملات وخدمات القطاع العقاري.

وبينت وزارة العدل، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على البورصة العقارية srem.moj.gov.sa، ثم اختيار خدمة تحديث الصكوك من القائمة، ثم تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار نوع الخدمة (تحديث - تحديث صك مفقود)، وإدخال بيانات الصك الأساسية (رقم الصك - المصدر - التاريخ)، ثم إدخال بيانات الملاك والعقار، وإرفاق المستندات المطلوبة (صورة الصك لطلبات التحديث)، وأخيرا إرفاق المستندات الداعمة وإرسال الطلب.

يذكر، أن البورصة العقارية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات (بيع وشراء)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.

كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية. وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.

وتتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، إذ يمكن عرضها زمنيا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها الكترونيا.

رقم الهوية العقارية

رقم مميز غير قابل للتكرار يعطى لكل عقار.

يسمح بربط العقار مع كل ما يتعلق به، مثل: الوصف العقاري، الإحداثيات، الخدمات والرخص.

يضمن عدم الازدواجية في الصكوك ويمنع تداخل الملكيات.

الدخول على البورصة العقارية srem.moj.gov.sa.

اختيار خدمة تحديث الصكوك من القائمة.

تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

اختيار نوع الخدمة (تحديث - تحديث صك مفقود).

إدخال بيانات الصك الأساسية (رقم الصك - المصدر - التاريخ).

إدخال بيانات الملاك والعقار.

إرفاق المستندات المطلوبة (صورة الصك لطلبات التحديث).

إرفاق المستندات الداعمة.

إرسال الطلب.

خطوات تحديث الصكوك الكترونيا