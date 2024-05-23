شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن الرويتع رئيسا لـ«الأبحاث والإعلام».. وماجد العيسى نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، تعيين م. عبدالرحمن الرويتع رئيسا لمجلس إدارة المجموعة، وماجد العيسى نائبا لرئيس المجلس.
وقالت المجموعة في بيان على تداول: إن بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الإثنين الموافق 20/05/2024م الذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 21/05/2024م وتنتهي في 20/05/2027م ولمدة ثلاث سنوات تعلن المجموعة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وتعيين أمين سر المجلس واللجان.
ووافق المجلس على تشكيل اللجنة التنفيذية، برئاسة م. عبدالرحمن الرويتع، وعضوية كل من م. موسى العمران، وجمانا الراشد.
وقرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، برئاسة م. عبدالله الربيعان، وعضوية كل من د. تركي بقشان، ومحي الدين صالح كامل.
وعينت المجموعة ممثلين الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع)، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة واللجان.
وقالت المجموعة في بيان على تداول: إن بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الإثنين الموافق 20/05/2024م الذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 21/05/2024م وتنتهي في 20/05/2027م ولمدة ثلاث سنوات تعلن المجموعة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وتعيين أمين سر المجلس واللجان.
ووافق المجلس على تشكيل اللجنة التنفيذية، برئاسة م. عبدالرحمن الرويتع، وعضوية كل من م. موسى العمران، وجمانا الراشد.
وقرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، برئاسة م. عبدالله الربيعان، وعضوية كل من د. تركي بقشان، ومحي الدين صالح كامل.
وعينت المجموعة ممثلين الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع)، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة واللجان.