شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن الرويتع رئيسا لـ«الأبحاث والإعلام».. وماجد العيسى نائبا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية