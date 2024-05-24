شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ثقة المستهلكين في أمريكا تتراجع خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعا خلال الشهر الحالي بأقل من التقديرات الأولية.

ومازال أقل كثيرًا من مستواه في أبريل الماضي، ويتجه نحو أقل مستوياته منذ نوفمبر الماضي عندما سجل 61.3 نقطة. ثقة المستهلكين في أمريكا وتراجع مؤشر جامعة ميشيجان لثقة المستهلك خلال مايو الحالي إلى 1ر96 نقطة، في حين كانت التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق من الشهر تبلغ 4ر67 نقطة مقابل 2ر77 نقطة خلال أبريل الماضي.

في حين كان المحللون يتوقعون عدم تعديل القراءة الأولية في البيانات النهائية، فيما قالت جوان هيسو مديرة مسوح المستهلك في جامعة ميشيجان، إن "المستهلكين أعربوا عن قلقهم بشكل خاص من سوق العمل، إذ يتوقعون ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الدخل.

كما أثرت توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة على نظرة المستهلكين، مشيرة إلى أن هذه التوقعات المتدهورة تشير إلى أن عوامل عدّة تمثل خطورة على الإنفاق الاستهلاكي. اقتصاد أمريكا وجاء التراجع الحاد في المؤشر الرئيس لثقة المستهلكين، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الثقة في الحالة الراهنة للاقتصاد إلى 6ر69 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 79 نقطة خلال الشهر الماضي.

في حين هبط مؤشر توقعات المستهلكين إلى 8ر68 نقطة مقابل 76 نقطة خلال المدّة نفسها.

كما أظهر التقرير زيادة ملموسة في توقعات التضخم للعام المقبل، والتي ارتفعت إلى 3.3% خلال الشهر الحالي مقابل 3.2% خلال الشهر الماضي.