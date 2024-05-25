شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. العقود الآجلة لخام برنت تسجل 82.12 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار النفط اليوم صعودًا بنسبة واحد بالمئة، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو المقبل بـ 76 سنتا.

ووصلت إلى 82.12 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة تسليم أغسطس ارتفاعًا عند التسوية بنحو 73 سنتا لتصل إلى 81.84 دولار للبرميل. أسعار النفط اليوم وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، بنحو 85 سنتا، أو ما يعادل 1.1 بالمئة.

وسجلت عند التسوية 77.72 دولار للبرميل، وأنهى خام برنت الأسبوع منخفضًا بنسبة 2.1 بالمئة. أخبار النفط اليوم وكان قد تراجع "برنت" لأربع جلسات متتالية هذا الأسبوع في أطول سلسلة خسائر منذ الثاني من يناير الماضي.

كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع على تراجع بـ 2.8 بالمئة.

